Basta Berlin (293) – Einheit

Es ist Einheitswoche! Leider ist die Republik tief gespalten. Es gehen gleich mehrere Risse durch die Republik: Etwa zwischen Medienberichterstattung und Realität. Oder quer durch die Gesellschaft bei den Themen Krieg, Migration, Corona oder Klima. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, laden heute zur großen Einheits-Feier inklusive Überraschungsgast aus Bayern! Und es gibt viel zu besprechen, denn hinter den Kulissen arbeiten Altparteien und öffentlich-rechtliche Medien emsig gegen die Meinung des Volkes an…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

00:03:23 Schwarz-Rot-Grün

00:36:01 Unser „Mittelteil“ mit Monika Gruber

00:51:33 Deutschland voranbringen

01:10:20 Webtipp und Schreddern