Nach Anhörung vor der UNO: ZAAVV-Corona-Aufarbeitung kommt

Bei der Anhörung vor der UNO konnte sich das ZAAVV mit dem Aufzeigen der eklatanten Menschenrechtsverletzungen während der Corona-Zeit Gehör verschaffen. Ziel ist die Aufarbeitung und die Verhinderung von Verbrechen an der Menschheit. Kla.TV hat im Anschluss ein Gespräch mit Ralf Ludwig, Michael Ballweg und einigen ZAAVV-Aktivisten geführt.

Ralf Ludwig: „Die eigentliche Botschaft ist, wir sind da und wir lassen nicht locker. Also das, was ihr gemacht habt, werden wir euch nicht einfach so durchgehen lassen, weil, […] Wir können so etwas für die Zukunft nur verhindern, wenn wir, Michael Ballweg sagt das immer so schön, ins Licht holen, wenn wir es in die Öffentlichkeit zerren, den Scheinwerfer drauf richten und sagen, das ist hier passiert und wir lassen nicht locker darüber zu reden, bis klar ist, dass so etwas nicht passieren darf und das geregelt ist, es darf nie wieder passieren in Zukunft.“

Kla.TV:

Kla.TV ist heute (18.9.25) in der Nähe von Genf. Und zwar haben wir uns getroffen zu einer spannenden Gesprächsgruppe. Das ZAAVV hat federführend einen Parallelbericht [Parallelbericht des ZAAVV (2025) https://www.zaavv.com/de-de/uno] eingereicht bei der UNO. ZAAVV ist das Zentrum für Aufklärung, Aufarbeitung zur juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit. Mit wem haben wir es heute zu tun? Würden Sie sich bitte gerne kurz vorstellen, das ist…[weiterlesen]



Quelle: Kla.TV