Martin S.: Grenzen dicht für Patrioten!?

Osama freut sich ein Loch in den Bauch: Während hierzulande Taliban-Krieger legal in deutschen Moscheen ihre Botschaft verbreiten dürfen, geht die Ampel sogar mit Einreisesperren gegen Patrioten vor. Besonders der österreichische Aktivist Martin S. hat es Faeser angetan. Doch welche perfide Strategie steht dahinter? Wie man Martin S. in der Schweiz festgenommen hat und warum COMPACT das eigentliche Ziel des Staatsterrors ist, erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und André Poggenburg.

JETZT COMPACT-TV UNTERSTÜTZEN! Halten Sie unsere unabhängigen Nachrichten für wichtig? Diese Videoproduktionen kosten COMPACT eine Menge Geld. Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir auch künftig auf Sendung sind: Via Pay Pal an verlag@compact-mail (auch unter https://bit.ly/2FsKEhQ). Wollen Sie mehr von COMPACT TV sehen? Bleiben Sie doch auf dem Laufenden über die Produktionen von COMPACT TV und abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal.

Quelle: COMPACT-TV