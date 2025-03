Zum 100. Geburtstag von Christa Meves - Visionäre Warnerin gegen Frühsexualisierung und systematische Zerstörung der Familien

Heute, am 4. März 2025, wird die renommierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Meves 100 Jahre alt. Sie appellierte vor allem für die Betreuung der Kinder durch ihre biologischen Eltern. Bereits in den 1960er Jahren warnte sie vor den dramatischen Folgen von Frühsexualisierung und Pornographie. Für ihren Kampf für die Familien wurde sie sehr angegriffen und ließ sich dennoch bis in ihr hohes Alter nicht davon abbringen.

Heute, am 4. März 2025, wird die renommierte Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christa Meves 100 Jahre alt. In über einhundert Lebenshilfebüchern, von denen mehrere Millionen Exemplare erschienen sind, appellierte sie vor allem für die Betreuung der Kinder durch ihre biologischen Eltern als den sichersten Weg, damit psychisch stabile Erwachsene heranwachsen. Bereits in den 1960-er Jahren sagte sie die gesellschaftlichen Fehlentwicklungen voraus, die durch die damals vielfach angepriesene Befreiung zur Sexualität hervorgerufen würden:...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV