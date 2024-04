Im Gespräch: Andrea Christidis - Kindesentnahmen aus Familien

Kindesmissbrauch ist ein Bereich, dem wir in der Regel wenig Achtung schenken. Zu schrecklich könnten die Wahrheiten sein, die in diesem dunklen Kaninchenbau auf uns warten. Die forensische Psychologin Dr. Andrea Christidis guckt dort aber seit vielen Jahren hinein. In den 15 Jahren ihrer Tätigkeit als Gerichtsgutachterin liefen mehr als 1.000 Fälle über ihren Schreibtisch, bei denen Kinder aus ihren Familien herausgenommen und der staatlichen Obhut übergeben wurden. Schätzungsweise lediglich drei Prozent davon, erzählt Christidis im Gespräch mit Markus Fiedler, seien gerechtfertigt gewesen. Zudem sei es im Jahr 2005 zu einer gesetzlichen Beweislastumkehr gekommen, nach der nun die Eltern, bei entsprechenden Vorwürfen, beweisen müssen, dass diese keine Gefährdung für das Wohl ihrer eigenen Kinder darstellen.

Im Gespräch mit Markus Fiedler zeigt Dr. Andrea Christidis anhand zahlreicher Beispiele, dass deutsche Jugendämter teils nicht nur unglaublich autoritär gegenüber Eltern agieren, sondern dass die zunehmende Kindesentnahme ihrer Ansicht nach sogar System habe. Dabei gehe es um Macht, Geld und zum Teil leider auch um Pädokriminalität. Um diesem System etwas entgegenzusetzen, hat sie die Plattform AXION Resist gegründet. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, die Missstände an deutschen Institutionen aufzulösen und diesen bis dato „blinden Fleck“ der Gesellschaft stärker in die öffentliche Wahrnehmung bringen. Schließlich kann in diesem Zusammenhang jedes Kind ein potenzielles Opfer sein. Hier geht es zur Webseite: https://axionresist.com/ Inhaltsübersicht: 0:01:13 Werdegang 0:04:27 False Memory Syndrome 0:09:16 Die verschiedenen Formen von Kindesmissbrauch 0:18:18 Gutachtertätigkeit vor Gericht 0:28:45 Ziel der Kindesentnahme 0:42:35 Versuche, Dr. Andrea Christidis mundtot zu machen 0:49:37 Hat die staatliche Inobhutnahme von Kindern System? 0:59:21 Gibt es Korruption in den Jugendämtern? 1:10:45 Dient die staatliche Kindesentnahme der Pädokriminalität? 1:15:53 Die zahllosen Beispiele von Kindesmissbrauch in Deutschland 1:34:22 Die GWUP und Psiram 1:50:57 Amadeu Antonius Stiftung 1:54:40 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 1:58:05 Netzwerk „Kein Täter werden“ und AXION Resist Quelle: apolut