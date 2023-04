Die verborgenen Wurzeln der "Modernen Sexualaufklärung"

Dieser Dokufilm von Kla.TV untersucht den Einfluss und die zerstörerischen Auswirkungen des Gender-Mainstreams auf die frühkindliche Sexualaufklärung in Kindergärten, Schulen und der Gesellschaft. Wer steckt hinter dieser verdeckten Agenda zur Auflösung der Geschlechteridentität? Was sind die eigentlichen Ziele der sogenannten „Sexualpädagogen“? Und von wem werden sie gefördert, inspiriert und unterstützt?

Alles Leben auf diesem Planeten muss reifen. Es findet eine Entwicklung statt, bis eine Frucht gereift ist. Zu früher Genuss schmeckt bitter und bekommt nicht gut. Auch die Entwicklung unserer Kinder besteht aus einem von der Natur vorgegebenen Reifeprozess. Kinder sind einfach und naiv. Kinder brauchen Schutz, Liebe und Geborgenheit bei ihren Eltern. Sie brauchen auch den Schutz durch Staat und Gesellschaft, um sich kindgerecht, frei und kreativ entwickeln zu können. Ebenso unterliegt auch die Entwicklung der Sexualität einem Reifeprozess.

Während Kleinkinder sich noch nicht für Sexualität interessieren bzw. ihr gegenüber völlig artlos und unbefangen sind, treten solche Fragen in der Zeit der Pubertät mehr in den Vordergrund. Ist es daher für die Entwicklung von Kindern als förderlich anzusehen, dass sie schon im Kindergarten mittels Sex-Koffern sexuell aufgeklärt werden? Christa Mewes, eine langjährige Kinder- und Jugendpsychotherapeutin sowie Autorin vieler Bücher, warnt davor. Kinder haben vom Säuglingsalter bis zur Geschlechtsreife ein extrem niedriges quantitatives Niveau an Sexualhormonen, wie Hormonforscher heute nachweisen können. Sexualität hat hier kein Zeitfenster und infolgedessen an dieser Stelle auch nichts zu suchen. Es ist deshalb eine besondere Verantwortung der Erziehenden, Kinder auf diesem Feld vor zu früher Konfrontation mit der Sexualität der Erwachsenen zu bewahren. Wie sieht die Wirklichkeit nun bereits ab der Grundschule aus? Was einem Erwachsenen die Schamröte ins Gesicht treiben kann, damit sollen bzw. werden teilweise unsere Kinder schon bewusst konfrontiert.



Im Oktober 2014 warnen die Frankfurter Allgemeine und das Magazin Fokus vor Sexualpädagogen, die abartigste Sexualpraktiken im Schulunterricht integrieren möchten. Unter dem Deckmantel der Vielfalt scheint es für manche entfesselten Sexualpädagogen keine Tabus mehr zu geben. Schrankenlose Sexualpädagogen fordern nämlich Sex-Shop-Artikel in der Grundschule, Lederpeitsche und Fetische im Sexualkundeunterricht, Anal- und Oralverkehr, Spermaschlucken und Gruppensex-Konstellationen müssten an Schulen thematisiert werden. Wer stellt solche Forderungen auf? ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV