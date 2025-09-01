AfD für Wehrpflicht? Das Streitgespräch
Freigeschaltet am 01.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
AfD für Wehrpflicht – echt jetzt? An dieser Frage scheiden sich in der Partei die Geister. Vor allem on den Ost-Landesverbänden ist der Widerstand groß. COMPACT macht Debatte möglich und bringt mit Hans-Thomas Tillschneider einen Gegner und mit Rüdiger Lucassen einen Befürworter der Wehrpflicht an einen Tisch.
Quelle: COMPACT-TV
