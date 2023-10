Freiluftgefägnis #37 - Gast: Hermann Ploppa

In der neuen Folge sprechen Karin Kneissl mit dem heutigen Gast der Sendung, dem Politologen Hermann Ploppa, über den Kriegsausbruch in Israel und Palästina. Dabei geht es um die aktuellen Entwicklungen rund um die humanitäre Katastrophe in Palästina und die Frage, was ein möglicher Einsatz von israelischen Bodentruppen für den weiteren Verlauf des Krieges bedeuten würde. Darüber hinaus werden die Positionen der weiteren Konfliktparteien in dem Kriegsgeschehen beleuchtet und die Frage erörtert, was die Eskalation für die Beziehungen der Staaten im Nahen Osten bedeuten wird.

Quelle: Flavio von Witzleben