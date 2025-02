Wegen Antifa-Millionen: SPD erpresst CDU!

Kaum hat die CDU die "falschen Fragen" gestellt, schon könnten abermals Neuwahlen nötig sein. Die SPD will Antifa-Strukturen unbehelligt lassen - rudert Merz abermals zurück? Was genau ist geschehen? Und was soll verheimlicht werden? Der frisch gewählte AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer und COMPACT-TV Chef Paul Klemm haben pikante Informationen für Sie!

