Jens Fischer Rodrian – Niemals auf die Knie (official video)

Dieses Lied ist allen Menschen gewidmet, die sich in den letzten Jahren friedlich gegen die Corona Maßnahmen gewehrt haben. Ob auf der Straße, durch kluge Beiträge in den Medien oder durch ein Lächeln, wenn man keine Maske trägt. Friedlicher Widerstand hat viele Gesichter. Allen anderen sei gesagt – die Türen sind offen, unsere Herzen auch. Auf das wir zugewandt, empathisch, friedlich und humorvoll bleiben. Lasst uns gemeinsam ein neues Haus für die Menschheitsfamilie bauen und die Übermacht der Großkonzernen brechen. Die Aufarbeitung läuft und ist nicht aufzuhalten. In Verbundenheit und Dankbarkeit für Euer Wirken – Jens

Der Text zum Song erscheint am 2.2.23 auch auf der neuen Rubrik von Alexa Rodrian und mir, die seit dem 19.1.23 auf Rubikon zu lesen ist. https://www.rubikon.news/artikel/die-… Fettes Danke an meine Band, Rob Cummings (Drums) und Fabian Mallmann (Bass), es mach soviel Spass mit Euch! DANKE DANKE DANKE an Angie Fricke für Kamera und Schnitt – schon unser 4. Video! FETT!

https://www.namy-film.de/ Auch ein großen Dank auch an das Friedensnoten – Team – Jana, Roland, Markus, Nico (#rubikon), Eva und Sabrina (#radiomünchen) und alle Autoren des Projektes. Es ist ein große Freude mit Euch zu arbeiten. Last but not least – Danke an die BasisBandBerlin – Ihr seit ein Fels in der Brandung! https://www.alexarodrian.de/

https://www.wahnundsinn.com/

