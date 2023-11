Medizin-Nobelpreis für Menschheitsverbrechen – Ein Schlag ins Gesicht der Geschädigten

Anfang Dezember 2023 sollen zwei Wissenschaftler für ihre Entdeckungen zur mRNA-Technologie den Medizin-Nobelpreis erhalten. Ist diese Nobelpreis-Verleihung nicht wie ein Schlag ins Gesicht all der Menschen und Angehörigen, die durch die staatlich aufgedrängten mRNA-Impfungen dauerhaft geschädigt oder sogar verstorben sind? Bemerkenswerterweise warnte einer der zukünftigen Medizin-Nobelpreisträger bereits 2018 vor möglichen schweren Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe.

Am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, wird jedes Jahr traditionell der Nobelpreis verliehen. Der Preis gilt als höchste Auszeichnung und geht an ausgewählte Wissenschaftler und Persönlichkeiten in den Bereichen Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Friedensbemühungen.

Die Tagesschau berichtete am 2. Oktober 2023 über die in diesem Jahr geplante Verleihung des Medizin-Nobelpreises an zwei Wissenschaftler: „Sie legten den Grundstein für die Entwicklung der Corona-Impfstoffe: Die Forscher Karikó und Weissman erhalten dafür den Medizin-Nobelpreis. Ihre Entdeckungen zur mRNA-Technologie könnten auch bei anderen Krankheiten helfen. Sie haben es geschafft, künstliche mRNA so zu verändern, dass sie vom menschlichen Immunsystem nicht zerstört wird und so für medizinische Zwecke nutzbar gemacht werden kann […]. Die Arbeit des Immunologen Weissman und der Biochemikerin Karikó hätten weltweit Millionen Leben gerettet, betonte das Nobelkomitee.“...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV