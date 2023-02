Die Macht um Acht (123): “ARD rührt Kriegs-Trommel”

Der Journalist und Filmemacher Uli Gellermann beschäftigt sich seit Jahren mit der Dauermanipulation der Tagesschau. Gemeinsam mit den Co-Autoren, Volker Bräutigam und Friedhelm Klinkhammer, schrieb er das Buch „Die Macht um Acht: der Faktor Tagesschau“. Eine herausragende Lektüre über die tägliche Nachrichtensendung der ARD. Bei apolut nimmt er mit dem gleichnamigen Format die subtile Gehirnwäsche der Tagesschau alle zwei Wochen unter die Lupe. Tagesschau im Ukraine-Medien-Kampf: Geradezu zu flehentlich ist diese Tagesschau-Überschrift zu den Munitionslieferungen für die Ukraine: „Dieser Krieg wird über Ressourcen entschieden”, lässt die Redaktion den „Militäranalyst” Markus Reisner sagen.

Der Mann ist Offizier und war schon in Bosnien und Herzegowina, im Kosovo, in Afghanistan, im Tschad, der Zentralafrikanischen Republik und natürlich in Mali. Tschingderassa-Bummm! Da klingelt der Schellenbaum, da trommelt der Marschtritt, mit Journalismus hat das natürlich nichts zu tun, nur mit Militär-Propaganda.

Tagesschau verbiegt die Geografie

Auch wenn die Tagesschau mit dieser Überschrift „Selenskyj in Brüssel – Ein Kampf für Freiheit und Demokratie” Selenskyjs Kampf führt, verlässt sie die Nachricht und rührt die Werbetrommel für den Ukraine-Krieg. Da lässt sie doch den Mann unwidersprochen sagen, dass “Russland die größte anti-europäische Macht” ist, so als ob die Mehrheit der russischen Bevölkerung nicht in Europa lebe. Aber Selenskyj zuliebe verbiegt die Tagesschau gerne mal die Geografie.

Tagesschau als Selenskyj-Operette

An manchen Tagen bestehen weite Teile der Tagesschau aus der Selenskyj-Operette: Da wird er mit diesem poetischen Satz zitiert: „Flügel für die Freiheit” fordert er und meint doch Kampf-Jets. Gern verwechselt die Tagesschau NATO-Politik mit Freiheit, obwohl sogar die Tagesschau-Redakteure wissen könnten, dass in den NATO-Kriegen in Afghanistan, dem Irak oder in Libyen die Freiheit zerbombt wurde. Aber die Damen und Herren sind total auf Rüstung eingestellt, das ist nun mal ihre Welt und sonst fast gar nichts.

Zuschauer machen mit!

