Grüne blamiert sich: Pütz flippt aus!

Wenn sich ein Vizepräsident des Deutschen Bundestages mit einer Neujahrsansprache ans Volk wendet, kann man durchaus ein paar Minuten lauschen. Doch erhoffen Sie sich nicht zu viel, es spricht Katrin Dagmar Göring-Eckardt – um Sie liebe Zuschauer vor Antisemitismus, Rassismus und vor allem sich selbst zu warnen! Max Pütz führt Sie in gewohnt bissiger Manier durch diesen „bemerkenswerten“ grünen Wahlwerbespot.

Quelle: COMPACT-TV