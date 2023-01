Basta Berlin (160) – Panzer-Propaganda

Panzer, Panzer, Panzer – Seit Tagen schwören uns Politik und Medien auf mehr Waffenlieferungen ein. Dabei ist diese penetrante Propaganda nicht mehr, als ein Ablenkungsmanöver. Gleiches gilt für Karl Lauterbachs neue Pläne…Dazu mehr in einer weiteren Folge BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, haben das Gefühl, in einem schlechten Kriegsfilm gelandet zu sein. Dabei erleben wir ein politisches Schauspiel der Extraklasse, in dem jeder eine ganz spezielle Rolle einnimmt: Der Kanzler, Grüne und FDP, die Opposition und selbstverständlich auch die Leitmedien. Und während sich derzeit alles um Panzerlieferungen dreht, schraubt der Gesundheitsminister an neuen Plänen…



Quelle: Basta Berlin