Bestechungsskandal um Masken, Ausspähen von Journalisten: Was ich Spahn heute gerne gefragt hätte!

So ungern ich „Wikipedia“ zitiere – weil sie in vielen Bereichen zur Desinformation und zur Diffamierung genutzt wird – heute mache ich aus gegebenem Anlass eine Ausnahme. Da steht über die Bundespressekonferenz: „Im Gegensatz zur Praxis in vielen anderen Staaten sind die „Hausherren“ der Bundespressekonferenzen die Journalisten selbst und nicht die Regierung, Ministerien, Parteien, Verbände, Weltanschauungsgemeinschaften oder einzelne Politiker. Dadurch kommen auch Journalisten, die für ihre kritischen Fragen bekannt sind, stets zu Wort, während in vergleichbaren Veranstaltungen in anderen Staaten diese Journalisten vielfach keine Fragen stellen können.“ Dies schreibt der Journalist Boris Reitschuster.

Weiter schreibt Reitschuster weiter: "Heute war es das dritte Mal in Folge, dass ich bei der Bundespressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Leiter des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler nicht zu Wort kam und keine Frage stellen konnte. In der Veranstaltung zuvor war ich zwar zu Wort gekommen, aber als letzter, und konnte deswegen keine Nachfrage stellen. Ohne dieses Recht ist das Fragerecht weitaus weniger wert, dem Fragesteller sind damit zu einem großen Teil die Zähne gezogen. Dass ich dieses ständige Pech habe, wenn es um die Rednerliste geht, ist umso erstaunlicher, wenn man betrachtet, dass andere Fragesteller gefühlt jedes Mal Glück haben. Merkwürdig. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass laut Süddeutscher Zeitung sich Sprecher der Bundesregierung hinter vorgehaltener Hand über mich bzw. meine Fragen beklagen. Diese Klagen verlaufen seltsam parallel mit meinem Pech bei der Frageliste. Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht....[weiterlesen]

Quelle: Reitschuster.de