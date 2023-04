Strack-Zimmermann will europäische Armee aufbauen

Marie-Agnes Strack-Zimmermann befindet sich auf dem Sprung nach Brüssel. In einem Interview mit der FAZ hat sie jetzt durchblicken lassen, was genau sie dort will: Eine Streitkraft für die Europäische Union, vielleicht sogar mit ihr als Kommissarin für Sicherheit an der Spitze. Von sich selbst hat die FDP-Politikerin eine hohe Meinung.

