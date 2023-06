Interview mit Dr. Urs Guthauser – “Können 100 Ärzte lügen?”

Es ist Pflicht und Aufgabe eines Arztes, sich immer über den aktuellen Stand der Erkenntnisse zu informieren. Die Informationen waren auch schon in der „Pandemiephase” da. Man musste allerdings aktiv danach suchen und nicht passiv wiederkäuen, was Politik und Medien gebetsmühlenartig verkündeten. „Die Ärzte, die sich nicht informiert haben, haben ihre ärztliche Pflicht verletzt“, sagt der Facharzt für Chirurgie und Sportmedizin, sowie Mitbegründer von ALETHEIA, Dr. med. Urs Guthauser, der als einer der ersten Mediziner in der Schweiz gegen den medizinischen Nonsens der verordneten Maßnahmen und der Behandlungskonzepte sowie die Kinderimpfungen öffentlich aufbegehrte.

Hinter der Coronakrise steckt keine Verschwörungstheorie. Man muss den Eliten nur zuhören, was sie sagen, was sie schreiben, dann weiß man worum es geht. Jedem Bürger, der den Inhalt des drohenden Pandemievertrages der WHO inhaltlich kennt, müssten die Haare zu Berge stehen. Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Quelle: apolut