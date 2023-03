Wagenknecht-Petition: Druck auf Erstunterzeichner

Noch immer wird in Medien und Politik viel über die große Friedensdemo von Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht am vergangenen Samstag diskutiert. Dabei werden jetzt die Erstunterzeichner der Wagenknecht-Petition auch noch gezielt unter Druck gesetzt! Was die Schriftstellerin Daniela Dahn am Dienstag in der Berliner Zeitung berichtet hat, wirft kein gutes Licht auf den demokratischen Zustand dieses Landes.

Das sind einige unserer weiteren Themen: Klosterfelde: Streit um Asylheim

Freimaurer: Im Logenhaus Potsdam

Freddy: Zerebrales Zellgift

Moldau: Proteste gegen USA Quelle: COMPACTTV