WHO: Pandemie-Pakt vor dem Scheitern!

Das gefällt Bill ganz und gar nicht. Die Globalisten müssen eine schwere Schlappe einstecken, denn der Pandemievertrag der WHO scheitert am Widerstand der Völker und sogar zahlreicher Regierungen auf der ganzen Welt. Doch dieser Rückschlag könnte nur von kurzer Dauer sein. Was steckt hinter diesen undurchsichtigen Machenschaften? Und warum wird in Deutschland darüber geschwiegen?

Jürgen Elsässer und Paul Klemm bringen Sie auf den neuesten Stand!

Quelle: COMPACT-TV