Spotlight: Beate Bahner über Schäden durch die Masernimpfung

Die Rechtsanwältin Beate Bahner ist Fachanwältin für Medizinrecht. Sie versucht eine Einschätzung des anstehenden Urteils des BGH zur Frage, ob Ärzte mit der Corona-Impfung in hoheitlicher Tätigkeit handelten oder nicht. Zusätzlich beleuchtet sie die Hintergründe zum Gerichtsprozess und auch die historischen Hintergründe zum Impfen im Allgemeinen. Das Interview führte Markus Fiedler.

Link zur Sendung: https://apolut.net/impfen-und-faschismus-von-markus-fiedler/ Ausschnitt aus dem Interview mit Beate Bahner | Spiel vor Gericht mit Impfopfern ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-beate-bahner/ Quelle: apolut