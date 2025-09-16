Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Spotlight: Beate Bahner über Schäden durch die Masernimpfung

Spotlight: Beate Bahner über Schäden durch die Masernimpfung

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 14:31 durch Sanjo Babić
Beate Bahner (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Beate Bahner (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Die Rechtsanwältin Beate Bahner ist Fachanwältin für Medizinrecht. Sie versucht eine Einschätzung des anstehenden Urteils des BGH zur Frage, ob Ärzte mit der Corona-Impfung in hoheitlicher Tätigkeit handelten oder nicht. Zusätzlich beleuchtet sie die Hintergründe zum Gerichtsprozess und auch die historischen Hintergründe zum Impfen im Allgemeinen. Das Interview führte Markus Fiedler.

Link zur Sendung: https://apolut.net/impfen-und-faschismus-von-markus-fiedler/

Ausschnitt aus dem Interview mit Beate Bahner | Spiel vor Gericht mit Impfopfern ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-beate-bahner/

Quelle: apolut

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rate in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige