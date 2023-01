Nachrichten AUF1 vom 9. Jänner 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Statt über Migrantengewalt, wird über „Rassismus“ diskutiert

+ Sachsen: Auch in der Landeshauptstadt Dresden regt sich Widerstand gegen ein Asylantenheim

+ Corona-Schwindel: Milliardengrab PCR-Tests – wer hat davon profitiert?

+ „Gigantische Lüge“: EU-Abgeordnete Christine Anderson (AfD) zum Corona-Schwindel

+ Covid-19: Beinharte Abrechnung mit dem Corona-Regime von DDr. Martin Haditsch

+ Globalisten: Was führen die Konstrukteure der Neuen Weltordnung im Schilde?

+ „Brennpunkt Brüssel“: Die EU-Zentrale – eine Krake mit tausenden Tentakeln

+ Die gute Nachricht: Österreicher lassen sich Radetzky-Marsch nicht nehmen

Kurzmeldungen:

+ Frankenberg: Protest gegen Asylantenheim in Oberösterreich

+ Altbekannte Inszenierung: „Sturm“ auf staatliche Gebäude in Brasilien

+ Kuscheljustiz: Klima-Kriminelle in Wien weiter aktiv

+ Corona-Tyrannei: Beugehaft für Linzer Mut-Wirtin

+ Polit-Justiz: Skandalurteil gegen deutsche Ärztin wegen Maskenattesten

Quelle: AUF1