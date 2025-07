Grüne im Knast: Göring-Eckardt besucht Hammerbande

COMPACT-TV deckt auf! Linksextremismus und Grüne Politik reichen sich die Hand - soweit nichts Neues. Doch dass Grünen-Politiker Katrin Göring-Eckardt nun ein mutmaßliches Mitglied der blutrünstigen Hammerbande im Gefängnis besucht, ist ein Skandal. Brisant: In einem Haus in Jena laufen alle Fäden zusammen. Was unser TV-Team herausgefunden hat, erfahren Sie von Dominik Reichert und Paul Klemm im Brennpunkt des Tages.

