Militärputsche in Afrika: Skrupellose Ausbeutung im Namen der Demokratie

In den letzten Jahren zog sich eine ganze Reihe von gewaltsamen Regierungsumstürzen durch Westafrika und die Sahelzone. Diese werden von westlichen Politikern und Medien verurteilt und eine Rückkehr der verfassungsmäßig gewählten Präsidenten gefordert. Warum aber jubeln die Menschen in Niger, Gabun und Burkina Faso den Militärputschisten zu und feiern die Absetzung der alten Machthaber? Die Militärputsche im Niger vom 26. Juli und in Gabun am 30. August dieses Jahres sind die aktuellsten in einer Serie, die sich in den letzten Jahren durch Westafrika und die Sahelzone ziehen.

Westliche Politiker und Medien verurteilten diese gewaltsamen Regierungsumstürze und fordern eine Rückkehr der verfassungsmäßig gewählten Präsidenten. Das als westlicher Verbündeter bekannte afrikanische Staatenbündnis ECOWAS schloss seine Mitgliedsländer nach deren Putschen sofort aus und drohte der neuen Regierung in Niger sogar mit Krieg. Damit entsteht der Eindruck, der gestürzte Präsident hätte sein Volk angemessen regiert und die Bevölkerung müsse vor den Putschisten gerettet werden. Diese reagierten auf die Putsche jedoch völlig anders. In Niger, Gabun und auch in Burkina Faso jubeln sie den Militärputschisten zu und feiern die Absetzung der alten Machthaber. Wie ist diese Begeisterung zu erklären? ...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV