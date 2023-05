Pandemievertrag: Noch 1 Jahr bis zur totalen WHO-Diktatur

Die Uhr tickt. In 12 Monaten ist die globale Gesundheitsdiktatur beschlossene Sache. Warum die Lage so dramatisch ist und wie wir uns doch noch zur Wehr setzen können, das erfahren Sie jetzt in diesem sehr wichtigen Brennpunkt des Tages mit Paul Klemm und André Poggenburg.

Quelle: COMPACTTV