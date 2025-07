Spotlight: Dr. Ulrich Gausmann über die Seminare und Inhalte der Utopie-Akademie

Neben all den negativen Nachrichten fehlt es an Perspektiven, wie man das Zusammenleben hier im Land verbessern könnte. Diese Lücke will die Utopie-Akademie schließen. Der Sozialwissenschaftler Dr. Ulrich Gaussmann hat mit anderen kompetenten Mitstreitern die Utopie-Akademie ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um ein einwöchiges Seminar im September. Weitere Seminare sind geplant. Auf diesem Seminar werden praktisch und theoretisch Themen wie Kapital und kommunale Unabhängigkeit diskutiert. Auch die wichtige Frage, wie man Leuchtturmprojekte vor narzisstischen Persönlichkeiten schützen kann, wird diskutiert. Nicht zuletzt wegen der leidvollen Erfahrung, dass viele innovative Projekte an toxischem Sozialverhalten scheitern.

Das Interview führte Markus Fiedler. Hier der Link zur Utopie-Akademie: https://utopie-akademie.de/ Ausschnitt aus dem Interview mit Dr. Ulrich Gausmann | Die Utopie-Akademie ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-ulrich-gausmann-2/ Quelle: apolut