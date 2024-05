Gegen AfD & Höcke: Prozesse der Schande

Skandalurteil in Halle! Nach der Verurteilung zu 13.000 Euro Strafe legt der AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke Berufung ein! Vertreter von patriotischen Vereinigungen werden am häufigsten Opfer von politisch motivierter Gewalt. Und dennoch zieht man Politiker von AfD und Co. nur zu gerne vor Gericht, um das Narrativ von "unwählbaren Systemfeinden" zu stärken.

Über diesen und weitere Fälle, sprechen nun Jürgen Elsässer sowie André Poggenburg, und auch Paul Klemm meldet sich mit aktuellen Statements vor Ort im Studio.

Quelle: COMPACT-TV