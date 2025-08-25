Alt wie ein Baum: Wir treffen eine Legende

Alles Gute, Burkhard Lasch! Der größte Hit-Schreiber der DDR wird heute 85. Das passt zum bekanntesten Titel, den er geschrieben hat: «Alt wie ein Baum» für die Puhdys. Doch an gemütlichen Ruhestand denkt er noch längst nicht. Im Gegenteil: Jetzt bricht er sein Schweigen zur Politik. Wir haben ihn besucht.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV