Alt wie ein Baum: Wir treffen eine Legende
Freigeschaltet am 25.08.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Alles Gute, Burkhard Lasch! Der größte Hit-Schreiber der DDR wird heute 85. Das passt zum bekanntesten Titel, den er geschrieben hat: «Alt wie ein Baum» für die Puhdys. Doch an gemütlichen Ruhestand denkt er noch längst nicht. Im Gegenteil: Jetzt bricht er sein Schweigen zur Politik. Wir haben ihn besucht.
Quelle: COMPACT-TV
