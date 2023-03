NUR Kondensstreifen am Himmel – und die Erde ist eine Scheibe

Paul Schlie betreibt den erfolgreichen Telegram-Kanal «Wetteradler» mit über 100'000 Abonnenten. Selbst auf YouTube besteht ein aktiver Kanal, der gut besucht wird. Das Thema pulsiert und schwankt in der täglichen Diskussion zwischen “Verschwörung, Humbug und Blödsinn” auf der einen Seite, auf der anderen aber das, was man sieht und deuten kann. Dabei gibt es Bild- und Videomaterial, die sehr aussagekräftig sind und Klärungsbedarf haben!

Frequenzen am Himmel, die am Geo-Engineering beteiligt zu sein scheinen, Chemtrails hinter Militärformationsflügen, Patente zu Wettermanipulationen, Wirbelstürme, die durch Frequenzwirbel zu Hurricanes werden (oder zufällig werden) – HAARP, Satellitenaufnahmen bis hin zu Laboranalysen. Viele Fragen – keine Antwort. Nur die öffentliche Darstellung dazu bleibt. So das BAZL Schweiz:

Ausnahmslos nur Kondensstreifen



ABER: Die Schweiz lehnt das Geo-Engineering zusammen mit 12 Ländern ab.

Also doch nicht alles Kondensstreifen? Jegliche Experten, die eine Gegendarstellung zu dieser Sendung liefern können, sind ganz herzlich eingeladen, dies hier im Studio von QS24 entsprechend vorzunehmen. Gerne erwarten wir Klärung und Stellungnahme seitens allfälliger Experten. Vielen Dank.





Quelle: TV.Berlin - Der Hauptstadtsender