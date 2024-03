Sellner: Das steht in der Edition von COMPACT

Von der Jugend geliebt, vom Regime gehetzt und verleumdet: In der neuen COMPACT-Edition „Sellner: Geheimplan – Was ich wirklich will“ finden Sie nicht nur seine Potsdamer Rede im O-Ton. Martin Sellner sagt Ihnen, was Sie sonst noch erwartet. Wegen seiner Einreisesperre in die Bundesrepublik ist es ihm vorerst nicht möglich, seine Ideen und Argumente in Deutschland zu kommunizieren. Doch mit der neuen COMPACT-Edition „Sellner: Geheimplan – Was ich wirklich will“ müssen Sie trotzdem nicht darauf verzichten. In dieser Sonderausgabe können Sie Wort für Wort nachlesen, was er zu sagen hat – im O-Ton, ohne die Verdrehungen und Verleumdungen der Mainstream-Medien.

In der COMPACT-Edition „Sellner“ sind seine wichtigsten Texte im Original versammelt. Vor allem seine in verleumderischer Absicht skandalisierte Remigrations-Rede von Potsdam kann man in dieser COMPACT-Edition zum ersten Mal in voller Länge nachlesen. Und nicht nur das: Wir haben in der 100 Seiten starken Sonderausgabe auch alle Grafiken abgedruckt, die Sellner bei dem sogenannten Geheimtreffen während seines Vortrags per Powerpoint präsentiert hat.

Die COMPACT-Edition „Sellner“ macht deutlich: Remigration bedeutet nicht Deportation. Sellners Strategie („Regime Change von rechts“) ist gewaltfrei und rechtsstaatlich. Und: Sie ist machbar! Die Ausspähung des Potsdamer Treffens mit geheimdienstlichen Mitteln durch das Soros-finanzierte Correctiv-Portal vermittelte nur Lügen über Sellners Vortrag. Die private Dialogrunde aus dem November 2023 mit der Wannseekonferenz 1942 in Verbindung zu bringen, wie von einigen Leitmedien versucht, ist übelste Demagogie.

Doch die COMPACT-Edition „Sellner“ beinhaltet mehr als die Potsdamer Rede: Sie finden in der Ausgabe auch folgende Beiträge aus der Feder des Autors: „Remigration: Der rechtsstaatliche Weg“, „Die Protokolle der Weisen von Potsdam – Geschichte einer infamen Kampagne“ (hier deckt Sellner die Hintergründe der Lügenkampagne auf) sowie „Regime Change von Rechts – Zusammenfassung meines Buches“.

Im zweiten Kapitel der Sellner-Edition widmet sich der Autor strategischen Fragen. Sie finden dort folgende Beiträge: „Wie wir uns retten können – Gespräch mit Jürgen Elsässer“, „Great Reset, Corona-Plandemie und Volksaustausch“, „Gegen die Melonisierung Europas“.

Im dritten Kapitel widmet sich Sellner schließlich der praktischen Arbeit und präsentiert konkrete Vorschläge für die aktivistische Arbeit vor Ort. Unter anderem finden Sie dort folgende Beiträge von Martin Sellner: „Bildet Zellen!“, Lob des Flugblatts“, Womit beginnen?“, Preppern“, St. Florian hilft“, Die nationale Internationale“. Dies und vieles mehr bietet Ihnen die neue COMPACT-Edition „Sellner: Geheimplan – Was ich wirklich will“.

Übrigens: Während uns Bahnhofskioske und einige Großhändler widerrechtlich aussortiert haben (COMPACT klagt gegen dieses Kiosk-Verbot; hier können Sie uns unterstützen), hat unser österreichischer Grosso die Bezugsmenge von COMPACT für die Sellner-Edition um 300 Prozent gesteigert. Zum ersten Mal ist damit ein freundliches Sellner-Cover in Österreich am Kiosk zu sehen. Weiter oben sehen Sie ein Bild von einer Verkaufsstelle in Linz.

Und noch etwas: Am 7. April tritt Martin Sellner zusammen mit COMPACT-TV-Chef Paul Klemm im patriotischen Hausprojekt Castell Aurora in Steyregg (Oberösterreich) auf. Thema des Vortrags: Remigration. Unter anderem wird Sellner dort sein neues Buch „Remigration. Ein Vorschlag“ und natürlich auch die COMPACT-Edition „Sellner“ vorstellen. Anschließend findet eine Podiumsdiskussion statt.

Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr im Castell Aurora in der Weißenwolffstr. 8 in A-4221 Steyregg. „Die Veranstalter schreiben: Natürlich sind unsere Pforten bereits früher geöffnet, damit du dich noch an unserer Bar stärken und mit den anderen Teilnehmern austauschen kannst.“ Teilnahme nur nach Anmeldung. Anmelden kann man sich per E-Mail an: [email protected].

In dieser Sonderausgabe sind seine wichtigsten Texte im Original versammelt. Vor allem seine in verleumderischer Absicht skandalisierte „Remigrations-Rede" bei einem Treffen in Potsdam kann man in dieser 100 Seiten starken COMPACT-Edition zum ersten Mal in voller Länge nachlesen.

