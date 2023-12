Medizin-Nobelpreis 2023 als Marketingkampagne (Fakten-Check von MWGFD)

Größte Menschheitsverbrechen werden heutzutage mit dem Nobelpreis belohnt. Den nachfolgenden Fakten-Check können die sogenannten Faktenchecker des Mainstreams nicht widerlegen. Welchen Zweck die Nobelpreis-Verleihung eigentlich verfolgt, das erfahren wir von einem der Sprecher des Nobelpreis-Komitees.

Wussten Sie, dass Moderna Mitsponsor des diesjährigen Nobelpreises war? Wussten Sie, dass die preisgekrönte Katalin Karikó von 2013 bis 2022 Vizepräsidentin bei BioNTech war und der preisgekrönte Drew Weissman als Arbeitsgruppenleiter bei Anthony Fauci arbeitete?

Die Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V., kurz MWGFD, hat das Ziel, dem gesundheitlichen und sozialen Wohl der Bevölkerung zu dienen.

Zur Vergabe des diesjährigen Medizin-Nobelpreises am 10. Dezember 2023 an Katalin Karikó und Drew Weissman für ihre Forschung im Bereich der mRNA-Technologie hat die Gesellschaft einen Fakten-Check auf Basis der Begründung des Nobelpreis-Komitees herausgegeben. Kla.TV veröffentlicht im Folgenden einige Auszüge aus dem zugehörigen Artikel der Autoren: „Größte Menschheitsverbrechen werden heutzutage mit dem Nobelpreis belohnt. […] Welchen Zweck die Nobelpreis-Verleihung eigentlich verfolgt, das erfahren wir von einem der Sprecher des Nobelpreis-Komitees. Es ist nichts mehr als eine Marketingkampagne. So sagte Prof. Olle Kämpe, ein Sprecher des Nobelpreis-Komitees: „Aber ich denke, dass die Verleihung eines Nobelpreises für diesen Covid-19-Impfstoff zögernde Menschen dazu bringen könnte, den Impfstoff zu nehmen und sicher zu sein, dass er sehr wirksam und sicher ist.“...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV