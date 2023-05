„Tatort Ramstein. Die Mordzentrale“

Ein neues Meisterwerk von COMPACT-TV: Nach „Tatort Nord Stream. Täter USA“ (1,1 Millionen Zuschauer) ist jetzt unsere Nachfolgesendung „Tatort Ramstein“ online. Ramstein – die größte Militärbasis der US-Streitkräfte außerhalb der USA, die mächtigste Festung der US-Besatzungsherrschaft in der BRD. Über diesen Knotenpunkt läuft fast der gesamte Nachschub an die Ostfront, von hier aus wird auch die Luftwaffe gegen Russland kommandiert. Ramstein wäre das erste Ziel eines russischen Gegenschlags: Finis Germaniae!

Nach vier Monaten Vorbereitungszeit ist es endlich so weit: „Tatort Ramstein“ reißt den Kriegstreibern die Maske vom Gesicht. Unser Team hat vor Ort recherchiert, mit Experten gesprochen, mit Betroffenen. Zu Wort kommen unter anderem Wolfgang Effenberger (Buchautor, ehem. Bundeswehroffizier bei der Atomkriegsvorbereitung), Rainer Rupp (höchster DDR-Spion im NATO-Hauptquartier, saß bei den Atomkriegsmanövern in der Kommandozentrale) und Roland Baumgard (langjähriger Friedensaktivist im Ramstein-Widerstand).

Dieser Film liefert alle Argumente für ein „Ami go home!“ Wir filmten direkt an der Air Base, recherchierten über die Atomkriegsübung im März 2023, sahen die riesigen Teleskopschüsseln für den Drohnenterror. Eindrucksvoll die Baustelle für das größte US-Militärkrankenhaus mit 5.000 Betten. Der deutsche Steuerzahler muss die Planungskosten in Höhe von 151 Millionen Euro berappen, obwohl nur US-Militärangehörige dort behandelt werden dürfen. In „Tatort Ramstein“ bringen wir die Beweise! Das muss jeder gesehen haben!





Quelle: COMPACTTV