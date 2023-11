Meloni: Alle Asylanten ab nach Albanien!

Linksgrüne wüten und speien in Regenbogenfarben, denn: Italien ist ein politisches Kunststück gelungen! Anstatt auf die EU und vor allem Deutschland zu warten, geht die Meloni-Regierung eines ihrer größten Probleme einfach selbst an und steckt ihre illegalen Asylanten künftig in entsprechende Lager nach Albanien. Welche Vor- und Nachteile hat dieses Pilotprojekt und was wird das konkret für unser eigenes Flüchtlingsproblem in Deutschland bedeuten? Darüber sprechen jetzt Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV