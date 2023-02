Justizwillkür: Masken fallen – die Rechtsrevision steht an

„Nunmehr sind nach Auffassung der Verteidigung die rechtsstaatlichen Masken gefallen“, sagte Rechtsanwalt Ralf Ludwig laut der Pressemitteilung von Querdenken 711 vom 02.12.2022. Etliche Fälle sind ähnlich gelagert. - Unterm Strich bleibt die Frage, ob die Justiz nicht einer grundlegenden Revision unterzogen werden müsste.

„Nunmehr sind nach Auffassung der Verteidigung die rechtsstaatlichen Masken gefallen“, sagte Rechtsanwalt Ralf Ludwig laut der Pressemitteilung von Querdenken 711 vom 02.12.2022. Ludwig weiter: „Wegen dieser Verweigerung, rechtliches Gehör zu gewähren, wird Michael Ballweg weiterhin ohne Urteil seiner Freiheit beraubt."



Was war geschehen? Michael Ballweg, Gründer der Initiative Querdenken und Initiator zahlreicher Großdemos, wurde am 29. Juni 2022 im Anschluss an eine Durchsuchung seines Privathauses sowie seiner Firmenräume festgenommen und inhaftiert. Sein komplettes Vermögen, das nachweislich aus seiner unternehmerischen Tätigkeit vor 2020 stammt, wurde bis auf 300 EURO arrestiert, d.h. eingefroren, so dass er sich noch nicht einmal adäquat verteidigen konnte. So die Pressemitteilung von Querdenken 711 vom 7. Dezember 2022. ....[weiterlesen]

