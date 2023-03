QS24: Mikrowelle, Handy, W-Lan und andere Krankheitsverursacher

Wie gesund ist die Mikrowellenkost? Wie beeinflusst W-Lan unser Schlaf? Welche Zeichen sieht man dazu im Dunkelfeld Blutbild? Karl-Heinz Wickert hat von einem Schüler Enderleins noch direkt die Analysen und Interpretationen zum Dunkelfeld gelernt. Er weiss, was man sehen kann – und was nicht. Wo Wissenschaft besteht und wo unsinnige Sachen hineininterpretiert werden. Er hat über 50.000 Dunkelfelduntersuchungen in verschiedenen Kliniken und Praxen gemacht.

Zu Gast ist Herr Karl-Heinz Wickert, Experte/Ausbildner Dunkelfeld. Die Moderation führt Corina Klein.

Quelle: TV.Berlin - Der Hauptstadtsender