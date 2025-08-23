Ricardo Leppe & Kayvan Soufi-Siavash: In welchem Zustand ist das deutsche Bildungssystem?

Das deutsche Bildungssystem galt einst als eines der besten weltweit. Heute ist davon kaum etwas übrig geblieben. Was sind die Gründ hierfür und welche Lösungen gibt es für ein besseres System, das den menschen im Zentrum stehen hat? Darüber diksutieren der Bildungsevoluzzer Ricardo Leppe und der Journalist Kayvan Soufi-Siavash im neuen Interview.

Das deutsche Bildungssystem galt einst als eines der besten weltweit. Heute ist davon kaum etwas übrig geblieben. Was sind die Gründ hierfür und welche Lösungen gibt es für ein besseres System, das den menschen im Zentrum stehen hat? Darüber diksutieren der Bildungsevoluzzer Ricardo Leppe und der Journalist Kayvan Soufi-Siavash im neuen Interview. Quelle: Flavio von Witzleben