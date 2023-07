Der Russland-China-Pakt und die Marx-Rothschild-Verschwörung (von Ivo Sasek)

Ein weltbewegender Russland-China-Pakt entspricht exakt dem uralten Plan der Freimaurer-Hochfinanz. Otto Kahn, einer der wohl berühmtesten Banker und Hochgrad-Freimaurer der USA, enthüllte schon 1919 ganz offen: »Ihr sagt, dass der Marxismus der bitterste Feind des Kapitalismus sei, welcher uns heilig ist. Aber sie sind nur gegenüberliegende Pole, die es uns erlauben, die Pol-Achse zu sein. Beide Pole haben indessen dasselbe Ziel: die Erneuerung der Welt von oben her über die Kontrolle des Reichtums, und von unten durch die Revolution.« Putin setzt diesen uralten Plan gerade definitiv in die Tat um, aber ganz so wie er es will – und nicht so, wie es das Drehbuch vorgibt…

„Wie kann eine Hochfinanz am Kommunismus Gefallen finden – sind das denn nicht einander sich komplett ausschließende Gegensätze? Nein, sind sie eben gerade nicht…“ Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht: Keine Regierung unter diesem Himmel, zumindest keine offizielle, steht wirklich auf eigenen Füßen. Seit Jahrhunderten wird alles gezielt und strategisch von einer parasitären Hochfinanz unterwandert. Wie eine Zecke nistet sich dieser Hochfinanz-Blutsauger heimlich in Nationalstaaten ein, um aus ihnen heraus strategische Lenkungs-Zentren zu errichten...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV