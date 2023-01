Berlin: Bleiben die Multikulti-Krawalle wie üblich ohne Konsequenzen?

Bekanntlich kam es zum Jahreswechsel in Berlin zu massiven und brutalen Angriffen auf die Polizei, die Feuerwehr und auf Rettungskräfte. Am heutigen Donnerstag wollte das Landesparlament in einer ersten Sitzung des neuen Jahres über die Attacken diskutieren. Doch im Ältestenrat – dem Gremium, das die Tagesordnung vorbereitet – verweigerten die SPD, die Grünen und „Die Linke“ genau diese Debatte.

Die Koalition fürchtete offenbar, dass die Folgen ihrer Politik des Bevölkerungsaustauschs offen angesprochen werden. Quelle: AUF1