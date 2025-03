Bringt Trump Nord Stream zurück? BRD blockiert!

Was ist an den Gerüchten dran? Werden Trump und Putin dafür sorgen, dass Nord Stream 2 wieder in Betrieb genommen werden kann? Irrwitzigerweise stößt dieser Vorschlag besonders in Deutschland auf Widerstand. Verzichten wir nun auf Teufel komm raus auf niedrige Energiepreise? Was springt für die USA dabei heraus? Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm beleuchten die Fakten und Möglichkeiten.

