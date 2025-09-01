Dennis Hohloch: «Gesichert rechtsextrem» – und jetzt?

Die AfD Brandenburg wird in einem neuen Gutachten als «gesichert rechtsextrem» gebrandmarkt. Darüber spricht unsere Praktikantin Lea mit dem Tiktok-Star und Parlamentarischen Geschäftsführer im Potsdamer Landtag, Dennis Hohloch. Es geht auch um die Zukunft seines Kindes.

