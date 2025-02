Weidel-Interview: So tickt sie privat!

Das großes Exklusiv-Interview mit AfD-Chefin Alice Weidel von COMPACT-TV. Was die AfD-Kanzlerkandidatin derzeit in den Fernseh-Runden der öffentlich-rechtlichen Formate über sich ergehen lassen muss, ist mindestens unverschämt, wenn nicht übergriffig. COMPACT-TV hat hingegen mit Fingerspitzengefühl die richtigen Fragen gestellt. So persönlich haben Sie Alice Weidel noch nie erlebt: Erstmals spricht sie ausführlich über ihr Privatleben. Hat sie Angst um sich und ihre Familie? Woher nimmt sie die Kraft für ihren politischen Kampf? Und welche Musik hört sie eigentlich gern? Stephanie Elsässer und Paul Klemm haben sie all das gefragt.

In dem Video sehen Sie den zweiten Teil des Gesprächs. Den ersten Teil sehen Sie hier. Quelle: COMPACT-TV