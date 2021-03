Smart Meter: Der gesundheitsschädigende Spion im Haus

Ein Smart Meter gibt dem Stromanbieter über ein Kommunikationsnetz Informationen darüber, wann wieviel Energie verbraucht wurde. Doch wie ist das eigentlich in Bezug auf Elektrosmog und dessen Folgen auf die Gesundheit? Und wussten Sie, dass Smart Meter alle 15 Minuten ihren aktuellen Verbrauch durchgeben und deshalb gewisse Persönlichkeitsprofile gemacht werden können?

Ein Smart Meter ist eine kommunikationsfähige elektronische Messeinrichtung. Sie gibt dem Stromanbieter über ein Kommunikationsnetz Informationen darüber, wann wieviel Energie verbraucht wurde. Die Smart Meter sind Teil der Energiestrategie 2050, welcher das Schweizer Stimmvolk im Jahr 2017 zugestimmt hat. Bis Ende 2027 müssen mindestens 80 Prozent der Haushalte damit versorgt sein.

Die Nutzerdaten werden vom Smart Meter in der Regel alle 15 Minuten abgerufen und gespeichert. Die Datenübertragung an den Stromanbieter erfolgt einmal täglich. Dafür gibt es verschiedene Kommunikationswege zwischen Verbraucher und Anbieter. Häufig wird das Datensignal des Smart Meters über das bestehende Stromnetz versendet. Dies führt dazu, dass die vorhandenen elektrischen Leitungen und die daran angeschlossenen Geräte im Haus vermehrt elektrische Felder im Kilohertzbereich abgeben. In ländlichen Gebieten wird mehrheitlich über die Mobilfunktechnologie kommuniziert. Eine technisch mögliche Kabelverbindung über das Glasfasernetz ohne Elektrosmogbelastung wird selten benutzt....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV