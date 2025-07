Skandal: Berufsverbot für AfD-Mitglieder!

Die rot-grün-gelbe Landesregierung in Rheinland-Pfalz macht den ersten Schritt in die dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte und schließt Parteimitglieder der AfD vom Staatsdienst aus! Auf welcher Grundlage werden Polizisten, Lehrer oder Verwaltungsangestellte wegen der „falschen Meinung“ diskriminiert, und was können Opfer dieser antidemokratischen Willkür tun? Das erfahren Sie in diesem Beitrag von Dr. Stephanie Elsässer.

