Die Blutsekte II - 111 Opfer, 50 Zeugen, 50 Täter (von Lois Sasek)

Kinderopfer für Baal und Moloch - ein uralter luziferischer Kult krallt sich bis heute wie ein Krebsgeschwür an unserer Erde fest. 100e von Opfern und Zeugen brechen das Schweigen trotz massiver Drohungen seitens der Täter. Unabhängig voneinander bezeugen sie weltweit alle dasselbe: Ein elitärer Täterfilz, der in alle wesentlichen Bereiche und v.a. die Justiz hineinreicht, so dass die Verbrechen nicht geahndet werden. „Die Blutsekte 2“ ist eine Fortsetzung der Dokumentation, die Kla.TV vor einem Jahr ausgestrahlt hat. Sehen Sie hier weitere Opfer und Zeugen, die von den überaus grausamen Verbrechen berichten.

Für die Überlebenden gibt es nur EINEN Weg, dass diese Grausamkeiten gestoppt werden: Alle müssen es erfahren! Sie rufen uns inständig dazu auf, für die Betroffenen zu SCHREIEN! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV