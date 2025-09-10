Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet EU-Beben: Macron kaputt, Euro kaputt?

EU-Beben: Macron kaputt, Euro kaputt?

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Läutet Frankreich das Ende der EU ein? Die Regierung ist gestürzt, der Präsident steht mit dem Rücken an der Wand und es scheint keinen Ausweg für Macron zu geben. Wie versuchen die Mächtigen ihre Macht dennoch zu verteidigen und welche Parallelen können wir zu Deutschland ziehen? Chefredakteur Jürgen Elsässer und Sacha Korn haben dieses politische Beben aufmerksam verfolgt.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ironie in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige