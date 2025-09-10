EU-Beben: Macron kaputt, Euro kaputt?

Läutet Frankreich das Ende der EU ein? Die Regierung ist gestürzt, der Präsident steht mit dem Rücken an der Wand und es scheint keinen Ausweg für Macron zu geben. Wie versuchen die Mächtigen ihre Macht dennoch zu verteidigen und welche Parallelen können wir zu Deutschland ziehen? Chefredakteur Jürgen Elsässer und Sacha Korn haben dieses politische Beben aufmerksam verfolgt.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen Quelle: COMPACT-TV