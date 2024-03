Elsässer: Hätte man damals auf mich gehört…

Deutschland als Flugzeugträger und Drohnen-Standort der USA – das ist nicht die Sache von Jürgen Elsässer. Schon vor zehn Jahren warnte der COMPACT-Chefredakteur nachdrücklich vor dem Eskalationspotential, das durch die Destabilisierung der Ukraine ausgelöst wurde. Schon vor zehn Jahren war nach einem geleakten Telefonat mit eindeutigen Aussagen von Victoria Nuland, der damaligen Staatssekretärin für Europa-Angelegenheiten in der Regierung von Barack Obama, klar, dass in der Ukraine Hintergrundmächte wirkten, die das Land aus seiner engen Bindung zu Russland mit allen Mitteln lösen wollten.

„Frieden mit Russland statt NATO-Kriege“

Mit putschistischen Methoden wurde eine neue Regierung in Kiew installiert und so ein neuer Kalter Krieg ausgelöst, der seit zwei Jahren in einen heißen Krieg übergegangen ist. Im Hintergrund steht immer auch der Wille westlicher Kreise, sich die eurasischen Bodenschätze anzueignen.

Jürgen Elsässer sagt hingegen ganz deutlich: „Frieden mit Russland! Schon vor zehn Jahren warnte ich auf Kundgebungen und Demonstrationen davor, dass die NATO einen Krieg gegen Russland vom Zahn brechen will! Hier Auszüge aus meinen Reden am Ostermontag 2014, im Juli 2014 und im Februar 2015.“

Schon jetzt haben wir den größten Krieg in Europa seit 1945. Wenigstens besteht aber noch die Chance, einen Weltkrieg zu vermeiden. Dazu muss aber gehandelt werden – und zwar jetzt und nicht irgendwann.

