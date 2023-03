Elsässers Kriegstagebuch: Polen will Krieg

„Wir waren noch nie so nah dran, dass ein lokaler Krieg zu einem Weltkrieg eskaliert“ (Zitat Viktor Orbán). Was sich wie eine übliche mahnende Phrase anhören mag, trifft den Nagel leider auf den Kopf. Kriegsgeile Polen, erster direkter Konflikt zwischen einer US-Drohne und russischen Kampfflugzeugen, westliche Einflussnahme in Georgien und Übertretung einer einstigen roten Linie durch Lieferungen von Kampfjets in die Ukraine. Es bleibt kaum noch ein Weg zurück zum Verhandlungstisch. In diesem Sechs-Minuten-Video fassen wir die vergangenen Tage zusammen.

Inhaltsangabe: 0:07 – Alarm: Polen bereitet Kriegseintritt vor



– Alarm: Polen bereitet Kriegseintritt vor 1:59 – Selenski zündet das nächste Land an



– Selenski zündet das nächste Land an 4:30 – Eskalation: US-Drohne greift an, Russen schlagen zurück



– Eskalation: US-Drohne greift an, Russen schlagen zurück 5:53 – Immer irrer: Polen liefert Kampfjets

Quelle: COMPACTTV