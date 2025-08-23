Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
21. AZK – Dr. Michael Brunner: Die Würde des Menschen ist das Maß des Rechtes, alles andere ist Unrecht!

21. AZK – Dr. Michael Brunner: Die Würde des Menschen ist das Maß des Rechtes, alles andere ist Unrecht!

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 11:26 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38414) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38414) / Eigenes Werk

Der Rechtswissenschaftler Dr. Michael Brunner zeigt auf brillante Weise auf, wie ausführende Staatsorgane oftmals gegen geltende Menschenrechte verstoßen. Dass sie dabei das Recht auf die Würde des Menschen missachten und damit geltendes Recht zu Unrecht machen, ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Diesen „Rechtsbruch“ erläutert der Referent durch Beispiele aus der Coronazeit. Wer kommt auf die Idee, dass es praktiziertes Unrecht überhaupt gibt und dieses unsere Würde und Persönlichkeitsrechte verletzt? Um diesem gefährlichen Nichtwissen entgegenzuwirken, brachte Dr. Brunner für Laien gut verständlich seine sechs Thesen vom Recht und zeigte Auswege aus dem verkannten Dilemma.

Quelle: Kla.TV

