Ukraine: Geheime Pentagon-Pläne aufgeflogen!

Es ist das größte Daten-Leck seit den Enthüllungen von Edward Snowden vor zehn Jahren. Die Enthüllungen beweisen, dass die USA auch befreunde Staaten wie Südkorea, Israel und die Ukraine ausspioniert haben – und sie haben besonders in Kiew zu Verdruss geführt. Können die jetzt veröffentlichten Geheimpapiere zur Kriegsplanung den gesamten Frontverlauf in der Ukraine ändern? Was verraten sie über die Defizite der Kiewer Truppen – und über die Ziele Washingtons? Könnten die Pläne auch Fälschungen sein – also Teil einer psychologischen Kriegführung, um den Gegner zu täuschen?

Das sind einige unserer heutigen Themen: Moskau: Lachen über Von der Leyen

Radebeul: Zu Besuch bei Karl May

Freddy: Judenhass in Berlin

Drewermann: Der verlorene Frieden Quelle: COMPACTTV