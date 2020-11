Positionen: Tabu-Gesellschaft – Ausgrenzung als neue Normalität?

Herzlich Willkommen zur letzten Positionen-Sendung aus Berlin! Rekapitulieren wir Deutschland im Jahr 2020, so erkennen wir: Kritisch über ein Virus berichten, ist tabu. Die gegen das Virus eingeleiteten Maßnahmen zu hinterfragen, ist tabu. Das Grundgesetz in der Öffentlichkeit hochzuhalten, ist tabu. Freunde zu treffen und sich mit Gleichgesinnten zu versammeln, ist tabu. Was ist los in diesem Land, das sich freiheitlich, pluralistisch sowie demokratisch nennt und die Rede- und Meinungsfreiheit im Grundgesetz verankert hat?

In der 24. Ausgabe von „Positionen – Politik verstehen“ werden wir, Ken Jepsen und Gäste, dem Tabu-Thema „Tabu-Gesellschaft“ auf den Grund gehen. Im Fokus stehen dabei nicht nur die aktuellen Geschehnisse, sondern auch Big Data und der Missbrauch von Macht. Mit einem philosophisch Ansatz wird auch darüber diskutiert, wie eine ständig propagierte „Neue Normalität“ eine Gesellschaft und jeden einzelnen Menschen von Grund auf verändern kann. Wie gewohnt, und bei KenFM grundsätzlich gewünscht, nehmen unsere Gäste dabei kein Blatt vor den Mund und dürfen sagen, was andere nur zum Teil senden würden. Quo vadis Deutschland, Europa, Welt? Wo stehen wir im Frühjahr 2021? Dystopie, Utopie oder werden uns dann wieder ganz andere Themen beschäftigen? Im Studio diskutierten: Markus Fiedler, Biologie- und Musiklehrer, Filmproduzent



Anselm Lenz, Kulturwissenschaftler und Publizist



Gunnar Kaiser, Schriftsteller und Philosoph



Dirk Pohlmann, Journalist und Dokumentarfilmer Inhaltsübersicht: 0:02:40 Die Gäste der Sendung 0:06:24 Tabus in unserer Gesellschaft 0:12:35 Wer bestimmt Tabus? 0:16:48 Pokémon Go – ein geniales und perfides Geschäftsmodell 0:21:50 Digitale Naivität und der Umgang mit „neuen Medien“ 0:33:59 Missbrauchte Marktmacht und Akzeptanz von Zensur 0:46:20 Wissenschaft und Zweifel 0:51:31 Die “Neue Normalität” 0:58:48 Fraktionszwang und Maskenzwang 1:07:27 Die Kirche, COVID und Selbstverantwortung 1:20:00 Ist das Volk noch der Souverän? 1:34:21 Wie kann die “Neue Normalität” enden? 1:38:00 Transhumanismus – kann der Mensch besser werden? 1:53:30 Hoffnungsvolle Ausblicke in eine gesunde, freie Gesellschaft 2:05:04 Das Land im März 2021 Quelle: KenFM