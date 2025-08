Am Set: Pax Terra Musica 2025 – Ein Stimmungsbild

Bereits zum siebten Mal fand vom 23. bis 27.07.2025 auf der Freilichtbühne in Friesack (Brandenburg) und auf dem gegenüber liegenden Campingplatz das Pax Terra Musica-Festival statt. „Das Friedensfestival Pax Terra Musica vereint fünf Tage alle Menschen, die vorgefertigte Denkmuster etablierter Informationsportale durchstoßen haben, Geopolitik analysieren und den Geist des Friedens in sich tragen. Sie gestalten mit ihren Handlungen bewusst die Zukunft für das Wohl der Erde und gesamten Menschheitsfamilie.“

So die Selbstbeschreibung des Festivals, das von der Pax Terra Musica gemeinnützige GmbH organisiert wurde.

Beim öffentlich-rechtlichen Sender RBB hört sich das in diesem Jahr so an:

Ermittlungen gegen "Friedensbrücke" – Pro-russischer Verein beim Friedensfestival "Pax Terra Musica" im Havelland.

"Zum siebten Mal findet im Havelland das Festival "Pax Terra Musica" statt. "Frieden" lautet die Überschrift. Harmlos – auf den ersten Blick. Doch offenbar nutzen auch Extremist:innen das Event, um neue Unterstützer:innen zu gewinnen." – Von Amelie Ernst

In diesem Beitrag für die Sendung rbb24 Inforadio, 25.07.2025, 09:00 Uhr, wird vor allem auf den Verein "Friedensbrücke Kriegsopferhilfe e.V." fokussiert, der beim Festival einen Stand betrieb.

„Der Generalbundesanwalt ordnete Ende Mai eine Razzia bei dem Verein an. Es geht um den Verdacht der Unterstützung pro-russischer Milizen in der Ost-Ukraine.“ heißt es unter anderem in diesem Beitrag. Als „Beweis“ zeigten die Macher eines RBB-Fernsehbeitrags für rbb24 Brandenburg aktuell: „Kritik an Pax Terra Musica“ dem Geschäftsführer der Pax Terra Musica gGmbH, Malte Klingauf, ein auf VK (dem „russischen facebook“) veröffentlichtes Video, in dem sich russische Soldaten für die Hilfe des Vereins bedankten.

Die Vereinsvorsitzende Liane Kilinc hatte sich auch zu derartigen Vorwürfen in einem Gespräch mit Markus Fiedler auf apolut kürzlich ausführlich geäußert.

Aber was sagen die Besucher dieses Festivals und wie ist die Stimmung dort tatsächlich?

Das Video vermittelt einen Eindruck anhand von Impressionen und Gesprächen mit drei Festivalbesuchern. Viel Spaß mit diesem Stimmungsbild!

